***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 381.375.363 4.497.588 -226.486.477 -19.796.957 189.934.066 189.934.066Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar27.200.000 23.141.114 3.435 384.159.456 -2.784.093 381.375.363 4.497.588 0Transferler-19.796.957 19.796.957 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.119.635 -586.585 87.533.050 -35.104.159 52.428.891 52.428.891Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.119.635 -586.585 87.533.050 -35.104.159 52.428.891 52.428.891Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 472.279.091 -3.370.678 468.908.413 4.497.588 -246.283.434 -35.104.159 242.362.957 242.362.957Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -2.920.807 593.517.063 4.497.588 -246.283.434 -44.056.053 358.019.719 358.019.719Düzeltmelerden Sonraki Tutar27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -2.920.807 593.517.063 4.497.588Transferler-44.056.053 44.056.053Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-122.294 -122.294 -15.886.239 -16.008.533 -16.008.533Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-122.294 -122.294 -15.886.239 -16.008.533 -16.008.533Dönem Sonu Bakiyeler27.200.000 23.141.114 3.435 596.437.876 -3.043.101 593.394.775 4.497.588 -290.339.487 -15.886.239 342.011.186 342.011.186Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI28.848.244 1.973.070Dönem Karı (Zararı)-15.886.239 -35.104.159Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-15.886.239 -35.104.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler59.005.456 350.916Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 17.339.671 11.191.768Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -588.745Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -588.745Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.822 986.957Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler644.043 456.800Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-619.221 530.157Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler46.542.454 16.001.037Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.243.231 -598.033Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33.054.984 17.864.563Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24.107.213 8.789.679Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-9.376.512 -10.055.172Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler9.570.913 -25.345.622Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-6.623 181.022İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler6 -6.623 181.022Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-14.465.781 -2.075.501İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-11.880.837 37.430.464Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.788.539 64.424.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.966.062 -247.979İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-39.754.601 64.672.211Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.719.279 -3.059.191İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-234.326İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.484.953 -3.059.191Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.193.902 16.430.407Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.067.366 2.483.609Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.371.031 -33.345.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-46.758.809 6.545.174İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.387.778 -39.891.069Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-229.022 -213.436Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler90.622.630 -15.065.314Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)90.622.630 -15.065.314Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.822.191 3.901.337İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)3.822.191 3.901.337İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.956.519 1.874.715Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-5.402.443 -6.015.534Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)445.924 7.890.249Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları31.238.380 2.677.221Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.108.110 -633.158Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.282.026 -70.993YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.888.416 -6.131.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.131.646 -6.729.593Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.131.646 -6.729.593Alınan Faiz1.243.230 598.033FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-20.692.910 8.851.646Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri289.357.616 21.854.218Kredilerden Nakit Girişleri289.357.616 21.854.218Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-299.447.440Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-299.447.440İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış22.451.897 4.861.990Ödenen Faiz-33.054.983 -17.864.562YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-733.082 4.693.156NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-733.082 4.693.156DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.629.944 10.148.158DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 4.896.862 14.841.314Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.896.862 5.629.944Ticari Alacaklar210.847.066 164.682.015İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar44429 12.007.158 14.973.220İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 198.839.908 149.708.795Diğer Alacaklar18.825.314 17.106.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar2.047.092 1.812.765İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar16.778.222 15.293.269Stoklar9 109.839.804 85.038.542Peşin Ödenmiş Giderler23.628.243 11.560.877İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 23.628.243 11.560.877Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar66.551Diğer Dönen Varlıklar21.220.097 15.817.654İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar21.220.097 15.817.654ARA TOPLAM389.257.386 299.901.617TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR389.257.386 299.901.617DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.278.905 1.278.905İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar5 1.278.905 1.278.905Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 1.244.620 1.237.997Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller152.874 178.632Maddi Duran Varlıklar11 771.780.542 779.049.477Arazi ve Arsalar237.237.081 237.237.081Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri2.121.031 2.253.837Binalar88.274.214 90.749.759Tesis, Makine ve Cihazlar424.738.576 443.461.288Taşıtlar398.115 439.928Mobilya ve Demirbaşlar1.673.249 1.360.084Özel Maliyetler149.135 182.358Yapılmakta Olan Yatırımlar16.721.224 2.527.397Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar467.917 837.745Maddi Olmayan Duran Varlıklar322.735 236.067Bilgisayar Yazılımları322.735 236.067Ertelenmiş Vergi Varlığı18.b 64.009.793 46.031.313TOPLAM DURAN VARLIKLAR838.789.469 828.012.391TOPLAM VARLIKLAR1.228.046.855 1.127.914.008KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 146.523.255 167.462.248İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar146.523.255 167.462.248Banka Kredileri139.368.120 161.178.862Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.173.694 2.442.307Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar4.981.441 3.841.079Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 60.444.071 29.811.535İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları60.444.071 29.811.535Banka Kredileri60.444.071 29.811.535Ticari Borçlar220.805.591 222.462.049İlişkili Taraflara Ticari Borçlar44429 32.991.639 79.750.448İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 187.813.952 142.711.601Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.006.140 4.235.162Diğer Borçlar65.068.902 38.794.814İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 59.458.350 37.006.453İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar5.610.552 1.788.361Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)186.044.499 95.421.869İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 186.044.499 95.421.869Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü2.164.122Kısa Vadeli Karşılıklar3.993.365 2.386.082Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar3.334.239 1.815.270Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12 659.126 570.812Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.461.460 8.978.776İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler8.461.460 8.978.776ARA TOPLAM697.511.405 569.552.535TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER697.511.405 569.552.535UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar130.288.843 140.501.296İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 130.288.843 140.501.296Banka Kredileri126.412.880 135.620.667Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.875.963 4.880.629Diğer Borçlar48.677.424 48.677.424İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 48.677.424 48.677.424Uzun Vadeli Karşılıklar9.557.997 11.163.034Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar9.557.997 11.163.034TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER188.524.264 200.341.754TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER886.035.669 769.894.289ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar342.011.186 358.019.719Ödenmiş Sermaye14.a 27.200.000 27.200.000Sermaye Düzeltme Farkları14.b 23.141.114 23.141.114Paylara İlişkin Primler (İskontolar)14.c 3.435 3.435Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)593.394.775 593.517.069Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)593.394.775 593.517.069Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.043.101 -2.920.807Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)596.437.876 596.437.876Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler14.d 4.497.588 4.497.588Yasal Yedekler4.497.588 4.497.588Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-290.339.487 -246.283.434Net Dönem Karı veya Zararı-15.886.239 -44.056.053TOPLAM ÖZKAYNAKLAR342.011.186 358.019.719TOPLAM KAYNAKLAR1.228.046.855 1.127.914.008Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 393.802.041 201.081.275Satışların Maliyeti15 -303.256.799 -153.834.928TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)90.545.242 47.246.347BRÜT KAR (ZARAR)90.545.242 47.246.347Genel Yönetim Giderleri16 -11.680.913 -8.495.846Pazarlama Giderleri16 -21.909.372 -9.527.860Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25.965.632 14.395.693Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-31.839.290 -17.321.530ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)51.081.299 26.296.804Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler370.787Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5.157Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar6 6.623 -181.022FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)51.087.922 26.481.412Finansman Giderleri-81.469.963 -63.661.072SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-30.382.041 -37.179.660Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.495.802 2.075.501Dönem Vergi (Gideri) Geliri-3.446.148Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri18.b 17.941.950 2.075.501SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-15.886.239 -35.104.159DÖNEM KARI (ZARARI)-15.886.239 -35.104.159Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-15.886.239 -35.104.159Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-122.294 87.533.050Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 88.119.635Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.294 -586.585Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-122.294 87.533.050TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-16.008.533 52.428.891Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-16.008.533 52.428.891http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953442BIST