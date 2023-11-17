***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2023 19:44
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.09.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar vergi dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023/3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2023
Açıklamalar
2023/3.Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş 01.01.2023 - 30.09.2023 dönemine ait Gelir Tablosu ekte pdf dosyası olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218788
BIST