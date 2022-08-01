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***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

01.08.2022 10:05
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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İlişkili Taraf İşlemleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

29.07.2022 tarihinde KAP'ta Genel şablonunda yapılan bildirimin İlişkili Taraf İşlemleri şablonunda yenilenmesidir.
2022 yılında Orma Orman Mahsulleri  Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi'nin,  bağlı ortaklığımız  Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi''den   olan elektrik alışlarının toplam tutarının, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'u aşacağı öngörülmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince hazırlanan ve Şirketimiz 29/07/2022 tarih ve 17 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen,  2022 yılı  "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor"unun sonuç bölümüne göre  2022 yılında Orma Orman Mahsulleri  Sanayi ve Ticaret  Anonim Şirketi'nin ("Orma" veya "Şirket")‘nin Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketin ("Göltaş Enerji")'den olan elektrik  alışlarının toplam tutarının, son aylarda elektrik fiyatlarında  değişimlerle birlikte  şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan  malın  maliyeti tutarına oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden elektrik alışlarının, önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050145


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Cumhuriyet 6.748 6.850 38,00  
Tam 6.802 6.851 17,00  
Yarım 3.314 3.350 9,00  
Çeyrek 1.662 1.674 4,00  
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Gümüş Gr. 11,71 11,73 -0,02  
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