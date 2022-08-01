***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.07.2022 tarihinde KAP'ta Genel şablonunda yapılan bildirimin İlişkili Taraf İşlemleri şablonunda yenilenmesidir.2022 yılında Orma Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi''den olan elektrik alışlarının toplam tutarının, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'u aşacağı öngörülmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince hazırlanan ve Şirketimiz 29/07/2022 tarih ve 17 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 2022 yılı "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor"unun sonuç bölümüne göre 2022 yılında Orma Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Orma" veya "Şirket")‘nin Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketin ("Göltaş Enerji")'den olan elektrik alışlarının toplam tutarının, son aylarda elektrik fiyatlarında değişimlerle birlikte şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden elektrik alışlarının, önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050145BIST