***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
01.08.2022 10:05
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.07.2022 tarihinde KAP'ta Genel şablonunda yapılan bildirimin İlişkili Taraf İşlemleri şablonunda yenilenmesidir.
2022 yılında Orma Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, bağlı ortaklığımız Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi''den olan elektrik alışlarının toplam tutarının, şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'u aşacağı öngörülmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10. maddesi gereğince hazırlanan ve Şirketimiz 29/07/2022 tarih ve 17 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen, 2022 yılı "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Rapor"unun sonuç bölümüne göre 2022 yılında Orma Orman Mahsulleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Orma" veya "Şirket")‘nin Göltaş Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketin ("Göltaş Enerji")'den olan elektrik alışlarının toplam tutarının, son aylarda elektrik fiyatlarında değişimlerle birlikte şirketimizin kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolarda yer alan satılan malın maliyeti tutarına oranının % 10'undan fazlasına ulaşacağı öngörülmektedir. Bu kapsamda, yaygın ve süreklilik arz eden elektrik alışlarının, önceki yıllarla uyumlu ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında makul olduğu değerlendirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1050145
BIST
11:542.634
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 41,18
|Açılış
|: 2.600
|
|Önceki Kapanış
|: 2.592
|
2.636
En Düşük
2.600
11:5417,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0439
|Açılış
|: 17,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8900
|
17,9593
En Düşük
17,8565
11:5418,4422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1213
|Açılış
|: 18,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,4422
En Düşük
18,2569
11:541.019,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.019,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,60
|
1.020,01
En Düşük
1.013,76
BIST En Aktif Hisseler11:52
|YBTAS
|22.880,00
|274.560
|% 10,00
|
|CANTE
|57,45
|24.277.988
|% 9,95
|
|FLAP
|4,75
|38.681.985
|% 9,95
|
|ICBCT
|6,87
|35.766.632
|% 9,92
|
|ITTFH
|1,83
|34.949.862
|% 9,58
|
|IMASM
|70,05
|14.345.905
|% -9,96
|
|YAYLA
|5,63
|75.721.608
|% -9,92
|
|KZBGY
|64,60
|61.060.217
|% -8,82
|
|BRKO
|2,04
|581.180
|% -8,52
|
|LIDFA
|8,18
|15.347.466
|% -7,57
|
|SISE
|22,94
|1.372.811.060
|% 5,13
|
|THYAO
|50,80
|1.015.607.242
|% 0,79
|
|SASA
|45,58
|864.318.803
|% 2,47
|
|TUPRS
|273,20
|541.467.484
|% 1,79
|
|EREGL
|27,98
|525.987.742
|% 1,30
|
|EKGYO
|3,08
|374.699.832
|% -0,32
|
|ODAS
|3,88
|421.351.740
|% 4,02
|
|SISE
|22,94
|1.372.811.060
|% 5,13
|
|YKBNK
|4,76
|270.925.821
|% 0,21
|
|KRPLS
|6,03
|312.459.845
|% 6,73
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9430
|17,9569
|% 0,25
|
|Euro
|18,4222
|18,4375
|% 0,64
|
|Sterlin
|21,8712
|21,9808
|% 0,57
|
|Frank
|18,8109
|18,9242
|% 0,33
|
|Riyal
|4,7642
|4,7881
|% 0,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.766
|-0,25
|
|Altın Gr.
|1.019
|1.020
|2,04
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|38,00
|
|Tam
|6.802
|6.851
|17,00
|
|Yarım
|3.314
|3.350
|9,00
|
|Çeyrek
|1.662
|1.674
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,34
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07FLAP
Yüzde 9.95 oranında artışla 4.75 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 425, 044 adet işlem
-
12:06AKSGY
Yüzde 6.15 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 993, 581 adet işlem
-
12:05ANSGR
Yüzde 5.53 oranında artışla 6.49 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 627, 175 adet işlem
-
12:04XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 81 artarak (% 1.66 ) 2, 806
-
12:04XU100
Endeks 2, 634 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 59 üstünde . İşlem hacmi 12, 916.00 milyon TL de