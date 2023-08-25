***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme sonucunda"Orma Orman Mahsülleri İntegre Sanayi ve Ticaret A.Ş.". nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu ‘BBB+tr)'den ‘A- (tr)' ye , revize edilmiştir.Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189788BIST