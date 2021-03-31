***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.03.2021 12:07
***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19.03.2021 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak üyesi olduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında devam eden ve 01.09.2020-31.08.2022 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlanmış olup, taraflar uyuşmazlık maddelerinin tümü üzerinde anlaşmaya vararak, karşılıklı olarak aldıkları grev ve grev uygulama kararı ile lokavt kararlarını kaldırdıklarını belirtmek suretiyle, 30.03.2021 tarihinde Anlaşma Tutanağı'nı imzalamışlardır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922086
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