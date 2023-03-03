***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜyesi olduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında Şirketimiz adına devam etmekte olan Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlık ile sonuçlanması nedeniyle Ağaç-iş Sendikası tarafından grev kararı ve 22.03.2023 tarihi itibariyle grev uygulama kararı alınarak tebliğ edilmiştir. Görüşmeler halen devam etmekte olup, gelişmelerden kamuoyu haberdar edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119665BIST