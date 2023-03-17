***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ORMA*** ORMA ORMAN MAHSULLERİ İNTEGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.03.2023 tarihli özel durum açıklamamıza ilişkin olarak üyesi olduğumuz Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-iş) arasında devam eden ve 01.09.2022-31.08.2024 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşma ile sonuçlanmış olup, taraflar uyuşmazlık maddelerinin tümü üzerinde anlaşmaya varmışlar ve 16.03.2023 tarihinde "Anlaşma Tutanağı"nı imzalamışlardır.Bu kapsamda, grev kararının kaldırılması ile ilgili işlemler Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası (Ağaç-İş) tarafından yerine getirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125981BIST