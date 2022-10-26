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***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.10.2022 09:06
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Açıklamalar

OSMEN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0958875 TL Teorik Fiyat: 47,644 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074220


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BIST En Aktif Hisseler11:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOLTS 107,20 53.406.088 % 9,95  
DOGUB 10,29 4.951.107 % 9,94  
ATSYH 120,00 838.800 % 9,09  
CRFSA 60,40 85.657.078 % 8,93  
DERHL 7,18 107.069.481 % 8,62  
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11:57 Alış Satış %  
Dolar 18,6061 18,6110 % 0,04  
Euro 18,6682 18,6774 % 0,68  
Sterlin 21,5232 21,6312 % 1,15  
Frank 18,7943 18,9075 % 0,88  
Riyal 4,9353 4,9601 % 0,03  
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11:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.673 1.674 20,37  
Altın Gr. 1.001 1.001 12,12  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.722 6.801 43,00  
Yarım 3.275 3.325 24,00  
Çeyrek 1.643 1.665 13,00  
Gümüş.Ons 19,73 19,77 0,40  
Gümüş Gr. 11,80 11,81 0,22  
B. Petrol 91,63 91,63 -0,11  
Seans Raporu 11:57
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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