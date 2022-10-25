***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
25.10.2022 17:10
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler OSMEN
26.10.2022 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
OSMANLI MENKUL OSMEN 0,0958875 0,0862987
Ek Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074073
BIST
17:283.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 7,74
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:2818,5901
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:2818,5150
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1833
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5610
En Düşük
18,2850
17:28989,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,56
|Açılış
|: 989,89
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TSKB
|3,19
|1.767.784.952
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|39.044.041
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|28.603.723
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|284.412.291
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.065.863
|% 10,00
|
|ALKA
|39,50
|238.024.248
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|PENTA
|63,80
|67.680.929
|% -9,95
|
|KUTPO
|55,25
|116.833.276
|% -9,94
|
|THYAO
|100,90
|5.686.313.808
|% 1,41
|
|SISE
|33,86
|4.037.195.425
|% 4,31
|
|AKBNK
|15,59
|3.191.169.454
|% 0,84
|
|SASA
|104,90
|2.973.420.495
|% 4,90
|
|ISCTR
|9,95
|2.719.485.182
|% 3,00
|
|TSKB
|3,19
|1.767.784.952
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,16
|1.198.818.330
|% 9,09
|
|EKGYO
|4,55
|2.297.010.141
|% -1,73
|
|YKBNK
|9,57
|2.673.557.389
|% 2,13
|
|ISCTR
|9,95
|2.719.485.182
|% 3,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5840
|18,5901
|% 0,04
|
|Euro
|18,5066
|18,5150
|% 1,00
|
|Sterlin
|21,2456
|21,3521
|% 1,58
|
|Frank
|18,5751
|18,6870
|% 0,38
|
|Riyal
|4,9303
|4,9550
|% -0,05
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,38
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.662
|6.755
|-14,00
|
|Yarım
|3.246
|3.300
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.651
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,29
|19,31
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,06
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|1,12
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:43SISE
Yüzde 4.25 oranında artışla 33.84 lira fiyatla işlem gören hissede 121, 213, 207 adet işlem
-
17:42MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 224, 879 adet işlem
-
17:42MEGAP
Yüzde 7.56 oranında artışla 4.98 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 224, 879 adet işlem
-
17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, BIMAS, HEKTS
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 07 artarak (% 0.20 ) 3, 528