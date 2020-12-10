***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2020 11:10
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892613
BIST
11:361.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 7,38
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.360
En Düşük
1.350
11:367,8724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8738
En Düşük
7,8188
11:369,5292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0771
|Açılış
|: 9,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5312
En Düşük
9,4454
11:36464,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,27
|Açılış
|: 464,44
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
464,68
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler11:34
|EUKYO
|4,07
|2.950.765
|% 10,00
|
|DITAS
|35,20
|3.690.333
|% 10,00
|
|BALAT
|8,37
|311.665
|% 9,99
|
|POLTK
|328,60
|241.850
|% 9,97
|
|KRVGD
|14,47
|91.196.408
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|47.078
|% -9,97
|
|ADESE
|2,84
|63.964.755
|% -5,96
|
|SELEC
|17,27
|354.422.914
|% -3,95
|
|ITTFH
|2,68
|279.826.840
|% -3,94
|
|RODRG
|13,35
|72.304
|% -3,89
|
|KRDMD
|5,32
|956.026.716
|% 4,52
|
|SISE
|7,13
|772.753.215
|% 1,42
|
|PETKM
|4,81
|772.427.605
|% 1,48
|
|GARAN
|9,39
|737.970.908
|% 1,19
|
|ODAS
|3,80
|518.928.061
|% 2,70
|
|KRDMD
|5,32
|956.026.716
|% 4,52
|
|PETKM
|4,81
|772.427.605
|% 1,48
|
|ODAS
|3,80
|518.928.061
|% 2,70
|
|DOHOL
|3,07
|363.408.866
|% -1,60
|
|SISE
|7,13
|772.753.215
|% 1,42
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8668
|7,8746
|% 0,64
|
|Euro
|9,5199
|9,5284
|% 0,81
|
|Sterlin
|10,4357
|10,4880
|% -0,08
|
|Frank
|8,8062
|8,8592
|% 0,59
|
|Riyal
|2,0885
|2,0989
|% 0,50
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,59
|
|Altın Gr.
|463
|464
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|23,88
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,01
|
|B. Petrol
|49,09
|49,09
|0,23
|
Seans Raporu
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