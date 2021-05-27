***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.05.2021 15:39
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938402
BIST
15:491.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -11,33
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:498,4542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:4910,3265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0108
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:49515,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,34
|Açılış
|: 515,37
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:49
|YAYLA
|3,19
|25.024.429
|% 10,00
|
|KAPLM
|22,32
|4.600.925
|% 9,95
|
|TUCLK
|10,72
|64.857.127
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.545.065
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.856.339
|% -9,95
|
|DERHL
|5,97
|46.656.014
|% -9,27
|
|ISGSY
|12,54
|51.219.635
|% -8,06
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,30
|1.230.851.525
|% 1,92
|
|GARAN
|8,04
|780.228.174
|% -1,11
|
|CANTE
|8,15
|463.586.324
|% -2,04
|
|KOZAL
|124,10
|412.240.170
|% -1,12
|
|TUPRS
|98,05
|406.077.628
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,16
|355.004.693
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|295.101.277
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|780.228.174
|% -1,11
|
|THYAO
|13,30
|1.230.851.525
|% 1,92
|
|DOHOL
|2,97
|213.441.514
|% -0,67
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4528
|8,4542
|% -0,02
|
|Euro
|10,3217
|10,3265
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,9374
|11,9973
|% 0,28
|
|Frank
|9,3551
|9,4114
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2471
|2,2584
|% -0,03
|
|15:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-0,49
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-0,28
|
|Cumhuriyet
|3.400
|3.452
|-18,00
|
|Tam
|3.391
|3.477
|-10,89
|
|Yarım
|1.639
|1.682
|-5,26
|
|Çeyrek
|822
|841
|-2,64
|
|Gümüş.Ons
|27,67
|27,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,53
|-0,00
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|