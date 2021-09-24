***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:53
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965098
BIST
13:431.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -13,73
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:438,8372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:4310,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0743
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:43498,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 7,96
|Açılış
|: 498,86
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:43
|YEOTK
|73,20
|160.250.479
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|7.183.995
|% 9,94
|
|RALYH
|5,13
|7.011.299
|% 9,85
|
|OYLUM
|11,62
|22.555.630
|% 9,83
|
|PENTA
|189,00
|43.787.670
|% 9,37
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|AGYO
|2,99
|28.038.939
|% -8,84
|
|NUGYO
|8,89
|74.364.087
|% -7,88
|
|KTSKR
|55,00
|10.621.709
|% -7,72
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|GARAN
|8,97
|984.378.641
|% -2,29
|
|KIMMR
|4,05
|713.589.133
|% -4,26
|
|THYAO
|13,44
|560.644.178
|% 0,83
|
|YKBNK
|2,33
|326.406.236
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,15
|315.064.978
|% -2,83
|
|KIMMR
|4,05
|713.589.133
|% -4,26
|
|YKBNK
|2,33
|326.406.236
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,80
|212.670.568
|% -1,10
|
|GARAN
|8,97
|984.378.641
|% -2,29
|
|AKBNK
|5,15
|315.064.978
|% -2,83
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8347
|8,8372
|% 0,86
|
|Euro
|10,3720
|10,3834
|% 0,72
|
|Sterlin
|12,0761
|12,1367
|% 0,76
|
|Frank
|9,5341
|9,5915
|% 1,02
|
|Riyal
|2,3497
|2,3615
|% 0,89
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|12,87
|
|Altın Gr.
|499
|499
|8,07
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,69
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,09
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,16
|