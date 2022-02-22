***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2022 10:00
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003360
BIST
17:182.020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -17,58
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
17:1813,8677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,2051
|Açılış
|: 13,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
17:1815,7438
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 0,2650
|Açılış
|: 15,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
17:18848,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 11,67
|Açılış
|: 848,68
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,41
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler17:16
|TETMT
|348,70
|7.242.757
|% 10,00
|
|HATEK
|18,26
|7.397.811
|% 10,00
|
|HUNER
|2,20
|3.581.831
|% 10,00
|
|INVEO
|35,00
|113.175.988
|% 9,99
|
|KRTEK
|9,84
|23.252.741
|% 9,94
|
|PKENT
|467,30
|832.261
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|59.818.318
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,12
|3.482.063.351
|% -1,09
|
|KRDMD
|11,72
|1.526.353.839
|% -0,09
|
|KARSN
|4,15
|1.289.972.000
|% 4,01
|
|EREGL
|28,62
|1.145.196.370
|% -0,83
|
|YKBNK
|4,01
|1.123.253.225
|% -0,99
|
|KARSN
|4,15
|1.289.972.000
|% 4,01
|
|YKBNK
|4,01
|1.123.253.225
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,26
|318.984.199
|% -1,74
|
|KRDMD
|11,72
|1.526.353.839
|% -0,09
|
|THYAO
|29,12
|3.482.063.351
|% -1,09
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8654
|13,8665
|% 1,49
|
|Euro
|15,7347
|15,7442
|% 1,71
|
|Sterlin
|18,7214
|18,8153
|% 1,03
|
|Frank
|15,0130
|15,1035
|% 1,11
|
|Riyal
|3,6828
|3,7012
|% 1,43
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|-0,95
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,91
|
|Cumhuriyet
|5.649
|5.734
|118,00
|
|Tam
|5.623
|5.765
|124,21
|
|Yarım
|2.717
|2.788
|59,62
|
|Çeyrek
|1.363
|1.394
|30,04
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,29
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,27
|
|B. Petrol
|94,47
|94,47
|1,48
|