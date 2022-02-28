***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2022 10:00
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004984
BIST
10:411.933
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,14
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.946
En Düşük
1.912
10:4113,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0934
|Açılış
|: 13,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8900
|
14,1043
En Düşük
13,8157
10:4115,6042
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0262
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,8246
En Düşük
15,3823
10:41849,66
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 10,95
|Açılış
|: 849,66
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler10:39
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|OZKGY
|7,05
|37.910.540
|% 8,80
|
|OZKGY
|7,05
|37.910.540
|% 8,80
|
|CEOEM
|14,71
|10.887.899
|% 8,40
|
|SANEL
|8,13
|2.504.867
|% 8,40
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|PKENT
|388,10
|4.508.376
|% -8,47
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,56
|836.714.551
|% -2,71
|
|EREGL
|31,00
|487.266.027
|% -0,51
|
|ASELS
|21,16
|308.476.862
|% 3,02
|
|KRDMD
|11,32
|278.460.608
|% 0,00
|
|SASA
|47,06
|221.985.669
|% 1,64
|
|ADESE
|0,69
|43.207.161
|% 6,15
|
|EKGYO
|2,00
|81.891.253
|% -1,96
|
|YKBNK
|3,60
|125.949.248
|% -1,91
|
|KLGYO
|0,86
|29.073.705
|% -2,27
|
|HUNER
|2,55
|82.803.251
|% -4,49
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8791
|13,8944
|% 0,72
|
|Euro
|15,5742
|15,6238
|% -0,04
|
|Sterlin
|18,5284
|18,6214
|% 0,44
|
|Frank
|14,9465
|15,0365
|% 0,67
|
|Riyal
|3,6930
|3,7115
|% 0,72
|
|10:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.900
|8,99
|
|Altın Gr.
|850
|850
|11,59
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,82
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|97,96
|97,96
|3,84
|