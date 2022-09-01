***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2022 15:49
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059306
BIST
15:573.165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -6,36
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
15:5718,2114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 18,2480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
15:5718,2344
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0625
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
15:57995,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,04
|Açılış
|: 995,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler15:55
|CLEBI
|397,10
|110.727.530
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|139.508.124
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.684.562
|% 9,99
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|ARSAN
|5,55
|86.050.860
|% 9,90
|
|MTRKS
|52,80
|2.317.867
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,48
|64.936.279
|% -8,61
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,60
|39.932.869
|% -7,16
|
|PAMEL
|116,90
|16.802.263
|% -6,48
|
|HALKB
|8,97
|4.864.391.075
|% 4,06
|
|THYAO
|71,55
|4.714.283.315
|% -2,12
|
|PETKM
|14,09
|4.625.353.958
|% -2,29
|
|GARAN
|23,36
|4.169.806.867
|% 1,57
|
|YKBNK
|7,50
|3.985.808.878
|% 6,53
|
|EKGYO
|4,05
|2.349.478.804
|% 1,00
|
|YKBNK
|7,50
|3.985.808.878
|% 6,53
|
|HALKB
|8,97
|4.864.391.075
|% 4,06
|
|ISCTR
|8,19
|3.375.228.834
|% 3,41
|
|VAKBN
|7,70
|2.726.930.342
|% 5,34
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2011
|18,2057
|% 0,11
|
|Euro
|18,2095
|18,2240
|% -0,40
|
|Sterlin
|20,9930
|21,0983
|% -0,41
|
|Frank
|18,4847
|18,5960
|% -0,25
|
|Riyal
|4,8303
|4,8545
|% 0,12
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.700
|-11,19
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,69
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.699
|6.753
|-21,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,76
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|-0,19
|
|B. Petrol
|94,03
|94,03
|-1,61
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:09YESIL
Yüzde -3.53 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 622, 127 adet işlem
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16:08CANTE
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 162, 529 adet işlem
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16:07XU100
Endeks 3, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 59, 526.00 milyon TL de
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16:07SAYAS
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 142, 788 adet işlem
-
16:06YYAPI
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 1.17 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 973, 795 adet işlem