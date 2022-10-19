***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.10.2022 17:55
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072939
BIST
17:593.886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 44,08
|Açılış
|: 3.851
|
|Önceki Kapanış
|: 3.842
|
3.917
En Düşük
3.844
17:5918,5964
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,7351
En Düşük
18,5629
17:5918,2085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1203
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4509
En Düşük
18,1488
17:59976,34
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -11,14
|Açılış
|: 976,34
|
|Önceki Kapanış
|: 987,48
|
995,29
En Düşük
974,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|VERTU
|34,10
|163.245.962
|% 10,00
|
|GESAN
|149,60
|550.606.921
|% 10,00
|
|BRYAT
|730,40
|108.601.450
|% 10,00
|
|ESEN
|58,30
|421.235.109
|% 10,00
|
|INTEM
|85,90
|44.105.477
|% 9,99
|
|GLBMD
|11,00
|26.099.773
|% -8,03
|
|ODAS
|7,72
|5.413.313.602
|% -7,77
|
|AKFGY
|4,14
|342.777.021
|% -6,55
|
|KLKIM
|34,90
|143.043.684
|% -5,16
|
|AZTEK
|20,14
|143.536.984
|% -5,00
|
|THYAO
|97,25
|5.975.773.034
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,76
|5.866.414.319
|% 3,94
|
|AKBNK
|15,73
|5.681.652.001
|% 4,24
|
|ODAS
|7,72
|5.413.313.602
|% -7,77
|
|ISCTR
|10,09
|4.465.787.723
|% 6,55
|
|ODAS
|7,72
|5.413.313.602
|% -7,77
|
|YKBNK
|9,76
|5.866.414.319
|% 3,94
|
|EKGYO
|4,44
|2.180.380.915
|% 1,14
|
|ISCTR
|10,09
|4.465.787.723
|% 6,55
|
|TSKB
|2,78
|1.002.481.158
|% 4,51
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,5964
|% 0,06
|
|Euro
|18,1976
|18,2085
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,8656
|20,9702
|% -0,55
|
|Frank
|18,4443
|18,5554
|% -0,96
|
|Riyal
|4,9309
|4,9556
|% -0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.635
|1.635
|-17,36
|
|Altın Gr.
|977
|977
|-10,46
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.722
|-38,00
|
|Tam
|6.646
|6.737
|-27,00
|
|Yarım
|3.239
|3.294
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,45
|18,49
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,17
|
|B. Petrol
|90,53
|90,53
|0,50
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59METRO
Yüzde 5.88 oranında artışla 1.44 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 829, 993 adet işlem
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17:58BNTAS
Yüzde 4.45 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 031, 578 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 868 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 68 üstünde . İşlem hacmi 77, 490.00 milyon TL de
-
17:57TKNSA
Yüzde 8.44 oranında artışla 17.60 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 194, 137 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 9.46 oranında artışla 19.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 745, 855 adet işlem