***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2022 13:47
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075866
BIST
14:004.069
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 89,68
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
14:0018,6230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0165
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6707
En Düşük
18,5879
14:0018,4979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0943
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5502
En Düşük
18,3744
14:00988,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,55
|Açılış
|: 988,42
|
|Önceki Kapanış
|: 976,87
|
989,74
En Düşük
976,38
BIST En Aktif Hisseler13:58
|VAKKO
|33,88
|5.491.575
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|55.804.468
|% 10,00
|
|NTGAZ
|32,62
|265.917.655
|% 9,98
|
|BALAT
|11,80
|1.551.430
|% 9,97
|
|VKING
|16,34
|12.978.967
|% 9,96
|
|YKSLN
|10,78
|89.193.268
|% -9,26
|
|PNSUT
|46,70
|63.342.711
|% -8,25
|
|VERTU
|32,88
|132.384.789
|% -8,16
|
|TRCAS
|21,88
|271.475.400
|% -8,14
|
|KRTEK
|25,14
|77.269.402
|% -8,11
|
|THYAO
|102,90
|3.735.458.061
|% 1,58
|
|SASA
|126,80
|2.933.617.805
|% 5,49
|
|SISE
|33,60
|2.169.423.503
|% 1,14
|
|ASELS
|33,36
|1.845.317.537
|% 3,54
|
|EKGYO
|4,50
|1.794.889.531
|% 2,04
|
|EKGYO
|4,50
|1.794.889.531
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,55
|1.500.652.200
|% 3,69
|
|ISCTR
|9,53
|1.321.716.201
|% 2,25
|
|DOHOL
|6,10
|735.678.627
|% 2,35
|
|AKBNK
|15,09
|1.778.318.538
|% 3,21
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6184
|18,6230
|% 0,09
|
|Euro
|18,4877
|18,4979
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,4259
|21,5333
|% 0,78
|
|Frank
|18,6693
|18,7818
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9389
|4,9637
|% 0,09
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|18,40
|
|Altın Gr.
|989
|989
|12,32
|
|Cumhuriyet
|6.607
|6.706
|35,00
|
|Tam
|6.640
|6.695
|44,00
|
|Yarım
|3.235
|3.271
|22,00
|
|Çeyrek
|1.623
|1.634
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,90
|0,72
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|0,45
|
|B. Petrol
|94,36
|94,36
|1,55
|