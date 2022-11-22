***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.11.2022 11:05
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081559
BIST
11:204.673
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 103,03
|Açılış
|: 4.567
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.676
En Düşük
4.567
11:2018,6267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0061
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6504
En Düşük
18,5797
11:2019,1468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0724
|Açılış
|: 19,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1574
En Düşük
19,0421
11:201.045,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,38
|Açılış
|: 1.045,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.040,81
|
1.045,51
En Düşük
1.038,47
BIST En Aktif Hisseler11:18
|CMENT
|66,00
|1.074.018
|% 10,00
|
|ALFAS
|94,10
|14.788.850
|% 9,99
|
|EUREN
|77,15
|231.030.647
|% 9,98
|
|AZTEK
|33,50
|49.026.240
|% 9,98
|
|CONSE
|13,35
|126.128.991
|% 9,97
|
|ETYAT
|6,75
|1.193.375
|% -10,00
|
|SILVR
|17,34
|7.613.300
|% -9,97
|
|SODSN
|28,00
|60.228
|% -5,28
|
|SUMAS
|105,10
|124.964
|% -4,45
|
|VKING
|12,00
|6.084
|% -4,00
|
|SASA
|145,00
|2.980.454.715
|% 6,70
|
|THYAO
|109,00
|2.525.178.599
|% 1,96
|
|HEKTS
|39,62
|2.282.975.504
|% 5,94
|
|EREGL
|38,94
|1.987.650.497
|% 3,29
|
|TUPRS
|454,40
|1.760.191.927
|% 4,99
|
|EKGYO
|5,78
|866.189.195
|% 0,00
|
|PETKM
|15,91
|1.598.491.903
|% 4,05
|
|KRDMD
|13,47
|1.252.367.020
|% 2,43
|
|SKBNK
|2,47
|215.768.797
|% 0,82
|
|TSKB
|3,49
|292.544.154
|% 1,45
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6234
|18,6281
|% 0,04
|
|Euro
|19,1302
|19,1419
|% 0,35
|
|Sterlin
|21,9822
|22,0924
|% 0,19
|
|Frank
|19,3618
|19,4784
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9415
|4,9663
|% 0,05
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|6,73
|
|Altın Gr.
|1.044
|1.044
|3,21
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.991
|7.078
|6,00
|
|Yarım
|3.401
|3.460
|3,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.730
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|12,62
|12,65
|0,16
|
|B. Petrol
|88,27
|88,27
|0,82
|
Seans Raporu
11:18
daha fazla
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11:33IMASM
Yüzde 7.34 oranında artışla 165.30 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 833 adet işlem
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11:32IMASM
Yüzde 6.88 oranında artışla 164.60 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 427 adet işlem
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11:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, PGSUS, EKGYO
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11:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 92, 17 artarak (% 2.30 ) 4, 101
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11:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, KERVN, SEYKM, MIATK, YESIL, EUREN, GEREL, YEOTK, TDGYO, KGYO