***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.05.2023 13:19
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1144409
BIST
15:454.612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -5,97
|Açılış
|: 4.628
|
|Önceki Kapanış
|: 4.618
|
4.660
En Düşük
4.517
15:4519,4698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0304
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3400
|
19,4815
En Düşük
19,4161
15:4521,3584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0096
|Açılış
|: 21,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3400
|
21,6165
En Düşük
21,2847
15:451.243,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.243,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.240,09
|
1.246,00
En Düşük
1.237,72
BIST En Aktif Hisseler15:43
|GRTRK
|25,74
|7.257.239
|% 10,00
|
|ULAS
|15,86
|11.891.302
|% 9,99
|
|AVHOL
|17,83
|6.266.585
|% 9,99
|
|FENER
|56,75
|30.626.500
|% 9,98
|
|PAGYO
|29,12
|23.819.109
|% 9,97
|
|EGSER
|25,28
|86.837.870
|% -9,97
|
|IHAAS
|154,50
|1.830.053
|% -9,97
|
|KRTEK
|16,72
|19.594.605
|% -9,91
|
|OSMEN
|66,80
|17.003.922
|% -9,24
|
|SAMAT
|26,28
|37.110.740
|% -9,13
|
|THYAO
|129,10
|2.775.707.144
|% 1,02
|
|EREGL
|33,04
|1.753.032.222
|% -0,30
|
|KOPOL
|48,32
|1.568.098.520
|% -3,36
|
|SISE
|37,44
|1.329.751.333
|% 1,57
|
|EUPWR
|78,95
|1.316.186.503
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,95
|818.415.634
|% -1,00
|
|YKBNK
|9,57
|865.887.223
|% 1,06
|
|KOZAL
|18,51
|1.164.670.421
|% -1,96
|
|ISCTR
|10,97
|664.278.193
|% 1,29
|
|AKBNK
|16,21
|925.494.603
|% 1,00
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4645
|19,4735
|% 0,18
|
|Euro
|21,3626
|21,3836
|% 0,07
|
|Sterlin
|24,2059
|24,3273
|% -0,11
|
|Frank
|21,5955
|21,7256
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1757
|5,2016
|% 0,08
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|3,25
|
|Altın Gr.
|1.244
|1.244
|4,36
|
|Cumhuriyet
|8.982
|9.118
|-120,00
|
|Tam
|9.109
|9.317
|-36,00
|
|Yarım
|4.420
|4.549
|-11,00
|
|Çeyrek
|2.213
|2.268
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,74
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|15,48
|15,50
|-0,14
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,15
|