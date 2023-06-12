***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.06.2023 10:18
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157933
BIST
10:125.690
En Düşük
|Değişim
|: 1,12%
|| 63,08
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1223,6473
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 0,2639
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1225,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,3212
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:121.489,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 15,35
|Açılış
|: 1.489,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:12
|YEOTK
|77,40
|52.224.326
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|8.527.133
|% 9,92
|
|EUREN
|10,51
|57.472.908
|% 8,13
|
|BURVA
|63,95
|16.346.379
|% 8,11
|
|OSMEN
|116,00
|12.465.608
|% 8,01
|
|DOGUB
|12,25
|8.807.995
|% -9,99
|
|DESPC
|21,68
|2.278.765
|% -3,73
|
|COSMO
|74,00
|203.059
|% -3,65
|
|ORCAY
|7,30
|4.511.319
|% -3,05
|
|VKING
|30,54
|1.541.738
|% -2,80
|
|THYAO
|180,30
|1.339.538.977
|% 1,92
|
|EREGL
|37,78
|417.932.158
|% 1,72
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|TUPRS
|78,80
|273.571.369
|% 1,68
|
|ASELS
|55,40
|249.274.375
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,10
|188.356.194
|% 0,87
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|YKBNK
|12,35
|172.311.649
|% -0,24
|
|PSGYO
|8,18
|100.026.288
|% 4,07
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6423
|23,6473
|% 1,13
|
|Euro
|25,4292
|25,4742
|% 1,28
|
|Sterlin
|29,6514
|29,8001
|% 1,13
|
|Frank
|26,0732
|26,2302
|% 1,07
|
|Riyal
|6,2894
|6,3210
|% 1,18
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-1,36
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,34
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.464
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,73
|