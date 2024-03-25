***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.03.2024 15:30
***OSMEN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OSMEN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261968
BIST
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17:209.119
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 7,10
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:2032,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1804
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:2034,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2775
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:202.252,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,27
|Açılış
|: 2.252,07
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:18
|RYSAS
|38,72
|64.308.798
|% 10,00
|
|VKFYO
|24,86
|105.742.110
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.662.645
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.582.717
|% -9,55
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,00
|11.638.351.274
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,54
|7.959.679.195
|% 4,72
|
|YKBNK
|27,34
|5.792.520.973
|% 2,63
|
|AKBNK
|46,50
|4.663.056.665
|% 1,48
|
|KCHOL
|199,90
|4.368.433.745
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,54
|7.959.679.195
|% 4,72
|
|YKBNK
|27,34
|5.792.520.973
|% 2,63
|
|ODAS
|9,39
|1.964.676.200
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,88
|1.507.687.730
|% -1,50
|
|PETKM
|23,74
|2.795.863.047
|% 3,49
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1431
|32,1480
|% 0,56
|
|Euro
|34,8408
|34,8585
|% 0,74
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1485
|36,3297
|% -0,91
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|911,52
|912,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,28
|1.024,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,02
|2.179,38
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
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17:33DOBUR
Yüzde -6.91 oranında düşüşle 182.00 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 415 adet işlem
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17:32DGATE
Yüzde 5.41 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 596, 279 adet işlem
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17:31
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ENKAI, KOZAL, FROTO
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17:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 6 artarak (% 0.17 ) 8, 044
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17:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CMENT, PSDTC, DERIM, VRGYO, CMBTN, RYSAS, AKENR, ZOREN, KENT, CANTE