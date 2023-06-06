***OSMEN* *FORTE* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
06.06.2023 17:43
***OSMEN******FORTE******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. halka arzına ilişkin Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156528
BIST
18:055.389
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 16,14
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
18:0521,5270
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,2701
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
18:0523,0997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,1991
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
18:051.358,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,64
|Açılış
|: 1.358,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|BURVA
|44,48
|114.365.401
|% 9,99
|
|EKIZ
|16,96
|5.334.183
|% 9,99
|
|BURCE
|165,30
|177.055.393
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|341.491.063
|% 9,97
|
|IMASM
|21,80
|697.646.665
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|55.595.086
|% -9,97
|
|DOGUB
|18,65
|77.725.498
|% -9,02
|
|MARKA
|11,39
|74.877.944
|% -8,00
|
|OZRDN
|15,03
|26.525.995
|% -7,62
|
|THYAO
|165,40
|9.499.653.585
|% 0,55
|
|SASA
|66,35
|6.930.203.649
|% 4,00
|
|KCHOL
|93,90
|5.046.911.002
|% 0,11
|
|ASELS
|52,05
|4.846.531.482
|% 1,86
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|EKGYO
|7,45
|2.373.828.714
|% -1,97
|
|ISCTR
|12,75
|3.152.906.602
|% 0,95
|
|YKBNK
|11,95
|2.892.626.616
|% -0,99
|
|AKBNK
|18,04
|3.909.625.396
|% -0,72
|
|KLGYO
|2,86
|521.824.350
|% 10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,5160
|21,5270
|% 1,27
|
|Euro
|23,0800
|23,0997
|% 0,87
|
|Sterlin
|26,6603
|26,7940
|% 1,18
|
|Frank
|23,6155
|23,7578
|% 1,09
|
|Riyal
|5,7213
|5,7500
|% 1,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.964
|2,07
|
|Altın Gr.
|1.358
|1.358
|17,33
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.619
|94,00
|
|Çeyrek
|2.252
|2.310
|41,00
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,60
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,31
|16,32
|0,20
|
|B. Petrol
|76,39
|76,39
|-0,32
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Seans Raporu
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