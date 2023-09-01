***OSMEN* *OMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.09.2023 08:57
***OSMEN******OMD*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler OMD, OSMEN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Osman Utku Bozdoğan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190667
BIST
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11:387.967
En Düşük
|Değişim
|: 0,62%
|| 49,48
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3826,7263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0364
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7263
En Düşük
26,6058
11:3828,9780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0112
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:381.668,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,82
|Açılış
|: 1.669,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:38
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|70.838.879
|% 9,98
|
|KTLEV
|45,70
|1.041.085.805
|% -9,05
|
|AZTEK
|61,70
|166.177.095
|% -7,01
|
|ELITE
|35,10
|71.435.124
|% -5,80
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|YONGA
|35,56
|1.224.366
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,20
|3.085.573.155
|% 1,49
|
|ASTOR
|140,30
|2.832.619.195
|% -2,57
|
|ALFAS
|156,80
|2.813.702.632
|% 8,51
|
|ISCTR
|21,68
|2.594.473.137
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,80
|1.584.861.823
|% 2,44
|
|ISCTR
|21,68
|2.594.473.137
|% 2,94
|
|IHLAS
|1,13
|90.546.939
|% 3,67
|
|KOZAL
|27,60
|1.838.499.653
|% -3,02
|
|IZENR
|59,40
|3.552.581.963
|% 10,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6978
|26,7263
|% 0,14
|
|Euro
|28,9687
|28,9780
|% 0,04
|
|Sterlin
|33,7724
|33,9417
|% 0,22
|
|Frank
|30,1600
|30,3417
|% 0,27
|
|Riyal
|7,1051
|7,1408
|% 0,22
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|2,68
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|5,11
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.074
|-20,00
|
|Yarım
|5.489
|5.558
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.779
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,10
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,09
|87,09
|0,26
|
Seans Raporu
11:38
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-
11:53ALKIM
Yüzde 5.42 oranında artışla 40.04 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 994, 503 adet işlem
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11:52ORGE
Yüzde 7.77 oranında artışla 55.50 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 919, 345 adet işlem
-
11:50BRSAN
Yüzde 8.59 oranında artışla 825.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 301, 702 adet işlem
-
11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
-
11:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, FROTO, ISCTR