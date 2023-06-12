***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel kurul tescilYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni kayıtı sermaye tavanı bilgileri güncellemeGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 14.03.2023Genel Kurul Tarihi 26.04.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol PlazaGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.3 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması.4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi.6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi.7 - 2023 yılı için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca, Şirket tarafından üçüncü şahıslar lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi.9 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtım önerisinin karara bağlanması.10 - Yönetim Kurulu'na Ana Sözleşme'nin "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 17. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kar Payı Tebliğ (II-19.1) kapsamında, 2023 hesap dönemi için kar payı avansına karar vermek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.11 - Şirketimizin 23.12.2022 tarihli ve 44 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Pay Edindirme Programı ile bu program çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin çıkması halinde pay edinme hakkından (pay alım opsiyonundan) faydalanan yönetim kurulu üyesi/üyeleri ile Şirketimizi temsil yetkisine sahip Şirket çalışanları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin olarak bilgi verilmesi.13 - T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınan, T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2023 tarih ve E-29833736-110.04.04-31941 ve T.C. Ticaret Bakanlığı^nın E-50035491-431.02-00082396188 sayılı yazıları ile onayladığı hali ile ana sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Türü başlıklı 8. Maddesinin tadiline ilişkin tasarının görüşülerek karara bağlanması.14 - Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamına giren faaliyetlerde bulunmalarına izin verilmesinin görüşülmesi.15 - 2022 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.16 - Dilekler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKar Payı Avansı ÖdemesiKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 YKK 2022 26 04 2023 GENEL KURUL.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 26.04.2023 tarihinde Saat:11:00'de yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli Ekte sunulmuşturHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiKar Payı Avansı Ödemesi Yönetim Kuruluna Yetki VerildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.06.2023Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 26 04 2023 Genel kurul hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 26 04 2023 Genel kurul tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarGenel Kurulumuz 12.06.2023 tarih ve 10850 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158007BIST