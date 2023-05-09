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***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi

09.05.2023 12:12
***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi


***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 14.02.2023 tarih ve 6 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden,500.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 450.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148524


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
OSMEN 72,10 18.242.508 % 9,99  
EGPRO 53,50 16.520.147 % 9,99  
PAMEL 176,30 73.710.737 % 9,98  
RHEAG 3,75 2.812.885 % 9,97  
ULAS 14,02 5.834.126 % 9,96  
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13:53 Alış Satış %  
Dolar 19,5114 19,5155 % 0,07  
Euro 21,4221 21,4277 % -0,14  
Sterlin 24,5533 24,6765 % 0,08  
Frank 21,7924 21,9237 % -0,19  
Riyal 5,1873 5,2133 % 0,06  
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13:53 Alış Satış %  
Altın Ons 2.032 2.032 10,95  
Altın Gr. 1.274 1.274 6,16  
Cumhuriyet 9.234 9.373 2,00  
Tam 9.188 9.422 6,41  
Yarım 4.548 4.618 2,00  
Çeyrek 2.267 2.302 8,00  
Gümüş.Ons 25,55 25,58 0,01  
Gümüş Gr. 16,04 16,05 0,02  
B. Petrol 76,42 76,42 -0,59  
Seans Raporu 13:53
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