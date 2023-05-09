***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
09.05.2023 12:12
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 14.02.2023 tarih ve 6 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden,500.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 450.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148524
BIST
13:534.607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 44,82
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.622
En Düşük
4.523
13:5319,5155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
13:5321,4277
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0290
|Açılış
|: 22,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
13:531.274,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.274,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.274,42
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler13:53
|OSMEN
|72,10
|18.242.508
|% 9,99
|
|EGPRO
|53,50
|16.520.147
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|73.710.737
|% 9,98
|
|RHEAG
|3,75
|2.812.885
|% 9,97
|
|ULAS
|14,02
|5.834.126
|% 9,96
|
|GRTRK
|22,70
|811.825.313
|% -9,99
|
|AVHOL
|23,46
|101.699.848
|% -9,98
|
|NETAS
|24,02
|95.758.795
|% -9,22
|
|UZERB
|156,20
|735.573
|% -8,01
|
|FENER
|47,90
|196.848.724
|% -7,62
|
|ISCTR
|12,59
|3.140.371.533
|% 7,51
|
|KCHOL
|86,70
|2.621.784.601
|% 7,57
|
|CWENE
|122,90
|2.446.863.423
|% -6,40
|
|AKBNK
|17,20
|1.880.590.656
|% 4,31
|
|THYAO
|132,00
|1.812.910.928
|% -0,60
|
|ISCTR
|12,59
|3.140.371.533
|% 7,51
|
|YKBNK
|10,55
|1.655.175.119
|% 6,46
|
|AKBNK
|17,20
|1.880.590.656
|% 4,31
|
|SKBNK
|2,33
|206.812.911
|% 4,02
|
|DOHOL
|9,05
|786.455.862
|% 1,69
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5114
|19,5155
|% 0,07
|
|Euro
|21,4221
|21,4277
|% -0,14
|
|Sterlin
|24,5533
|24,6765
|% 0,08
|
|Frank
|21,7924
|21,9237
|% -0,19
|
|Riyal
|5,1873
|5,2133
|% 0,06
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.032
|10,95
|
|Altın Gr.
|1.274
|1.274
|6,16
|
|Cumhuriyet
|9.234
|9.373
|2,00
|
|Tam
|9.188
|9.422
|6,41
|
|Yarım
|4.548
|4.618
|2,00
|
|Çeyrek
|2.267
|2.302
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|25,55
|25,58
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,05
|0,02
|
|B. Petrol
|76,42
|76,42
|-0,59
|