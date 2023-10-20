***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi
20.10.2023 11:50
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.08.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 03.08.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 300.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 3.300.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 3.000.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207967
BIST
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12:197.628
En Düşük
|Değişim
|: -1,82%
|| -141,53
|Açılış
|: 7.691
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|Önceki Kapanış
|: 7.769
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7.609
En Yüksek
7.711
12:1928,0251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
|: 28,0400
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|Önceki Kapanış
|: 28,0500
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28,1586
En Düşük
27,8071
12:1929,6845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0062
|Açılış
|: 29,6800
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|Önceki Kapanış
|: 29,6500
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30,0731
En Düşük
29,4310
12:191.788,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,37
|Açılış
|: 1.788,52
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|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
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1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:17
|MEKAG
|48,66
|13.215.715
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.808.917
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.014.902
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.418.889
|% 9,98
|
|BIOEN
|23,42
|223.005.163
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|10.816.643
|% -9,96
|
|AYCES
|489,50
|26.645.298
|% -9,37
|
|MTRKS
|48,72
|25.702.855
|% -8,85
|
|THYAO
|208,90
|2.792.711.926
|% -2,20
|
|TUPRS
|132,20
|2.354.634.057
|% -0,90
|
|ASELS
|41,66
|2.094.630.452
|% 1,36
|
|PETKM
|20,84
|1.256.746.336
|% 0,00
|
|BRSAN
|959,50
|1.237.655.636
|% -1,66
|
|ZOREN
|5,48
|732.022.949
|% -4,53
|
|ODAS
|11,62
|1.218.978.286
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,07
|503.430.643
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,32
|1.203.950.054
|% -1,56
|
|PETKM
|20,84
|1.256.746.336
|% 0,00
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0178
|28,0233
|% 0,15
|
|Euro
|29,6772
|29,6860
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8688
|34,0387
|% 0,05
|
|Frank
|31,2858
|31,4742
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4481
|7,4855
|% 0,21
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.788
|1.788
|12,88
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.030
|12.107
|35,00
|
|Yarım
|6.034
|6.079
|18,00
|
|Çeyrek
|3.007
|3.039
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,26
|