***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.05.2023 10:22
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 14.02.2023
İhraç Tavanı Tutarı 2.200.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 05.05.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz 14.02.2023 tarih ve 6 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 2.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 200.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden,500.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 450.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 50.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 osmanlı belge 1.pdf
EK: 2 osmanlı belge 2.pdf
EK: 3 osmanlı yatırım üst yazı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147847
BIST
12:404.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 24,65
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:4019,5091
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0047
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:4021,5350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0349
|Açılış
|: 22,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:401.268,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.268,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:38
|BURCE
|75,40
|44.033.501
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.238.790
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.817.411
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.629.178
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.843.762
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.343.853
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.944.919
|% -9,94
|
|FENER
|50,95
|173.933.100
|% -9,18
|
|KERVT
|8,09
|28.508.467
|% -8,59
|
|KRDMD
|14,02
|1.303.135.842
|% 4,47
|
|EREGL
|30,40
|947.452.421
|% 1,47
|
|EUPWR
|67,60
|799.993.774
|% -3,43
|
|THYAO
|126,20
|752.145.213
|% 0,56
|
|KOZAL
|16,02
|588.781.090
|% -2,02
|
|KRDMD
|14,02
|1.303.135.842
|% 4,47
|
|EKGYO
|5,28
|281.999.118
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,85
|430.073.140
|% 1,88
|
|KOZAL
|16,02
|588.781.090
|% -2,02
|
|EREGL
|30,40
|947.452.421
|% 1,47
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5013
|19,5054
|% -0,04
|
|Euro
|21,5253
|21,5306
|% 0,14
|
|Sterlin
|24,5752
|24,6985
|% -0,00
|
|Frank
|21,8438
|21,9754
|% 0,05
|
|Riyal
|5,1856
|5,2116
|% -0,05
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,65
|
|Altın Gr.
|1.268
|1.269
|2,33
|
|Cumhuriyet
|9.200
|9.339
|-13,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.530
|4.603
|-26,00
|
|Çeyrek
|2.244
|2.288
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|16,04
|16,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|76,66
|76,66
|1,36
|