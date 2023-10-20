***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023İhraç Tavanı Tutarı 3.300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.08.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.10.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.10.2024Ek AçıklamalarŞirketimiz 03.08.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 300.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 3.300.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 3.000.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Osmanli_Yatirim_Borclanma_Araci_Ihrac_Belgesi_18_Ekim_2023-1.pdfEK: 2 Osmanli_Yatirim_Yapilandirilmis_Borclanma_Araci_Ihrac_Belgesi_18_Ekim_2023.pdfEK: 3 19_10_2023 tarih SPK Üst Yazı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207966BIST