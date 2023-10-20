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***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

20.10.2023 11:50
***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 03.08.2023
İhraç Tavanı Tutarı 3.300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 03.08.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.10.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 17.10.2024

Ek Açıklamalar
Şirketimiz 03.08.2023 tarih ve 24 sayılı kararı ile yurt içinde, Türk Lirası cinsinden, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 3.000.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği borçlanma araçları ile 300.000.000 TL nominal tutara kadar ihraç edeceği yapılandırılmış borçlanma araçlarına ilişkin talebimize istinaden, 3.300.000.000 TL tutarında ihraç tavanı verilmesine ve borçlanma araçları için 3.000.000.000 TL ile yapılandırılmış borçlanma araçları için 300.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanlarını içeren ihraç belgelerinin yapılandırılmış araçların borçlanma aracı olduğunun kabul edilmesi suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Osmanli_Yatirim_Borclanma_Araci_Ihrac_Belgesi_18_Ekim_2023-1.pdf
EK: 2 Osmanli_Yatirim_Yapilandirilmis_Borclanma_Araci_Ihrac_Belgesi_18_Ekim_2023.pdf
EK: 3 19_10_2023 tarih SPK Üst Yazı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207966


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Altın Gr. 1.787 1.787 12,15  
Cumhuriyet 12.269 12.464 159,00  
Tam 12.032 12.109 37,00  
Yarım 6.035 6.080 19,00  
Çeyrek 3.008 3.040 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,23 0,16  
Gümüş Gr. 20,92 20,95 0,21  
B. Petrol 93,62 93,62 1,24  
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