***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 11.12.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Galip Karagöz'ün yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Yurdakan İşkesen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273030BIST