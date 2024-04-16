***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.04.2024 17:42
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeliği'nden 11.12.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Galip Karagöz'ün yerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesi ile ilgili sermaye piyasası mevzuatı gereğince yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Sn. Yurdakan İşkesen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273030
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