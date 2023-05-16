***OSMEN* *OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.05.2023 14:06
***OSMEN******OMD*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ÖMER ZÜHTÜ TOPBAŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı 60.21 A-B Bağımsız Üye Değil
PINAR ÇAKILKAYA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Genel Müdür 1.05 B Bağımsız Üye Değil Hayır Kredi Komitesi Üyesi
GALİP KARAGÖZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi İcrada Görevli 0.001 B Bağımsız Üye Değil Hayır Bilgi Teknolojileri Komite Başkanı ve Kredi Komitesi Üyesi
ERDOĞAN YILMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye 18.06.2021 Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
DEMET ÖZDEMİR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 18.06.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye 18.06.2021 Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151645
BIST
14:204.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 27,73
|Açılış
|: 4.406
|
|Önceki Kapanış
|: 4.501
|
4.530
En Düşük
4.406
14:2019,7046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0503
|Açılış
|: 20,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6000
|
19,8893
En Düşük
19,6429
14:2021,4753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1119
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,3500
|
21,7594
En Düşük
21,3349
14:201.272,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,61
|Açılış
|: 1.272,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,68
|
1.289,60
En Düşük
1.267,95
BIST En Aktif Hisseler14:20
|SDTTR
|96,25
|166.326.236
|% 10,00
|
|ETILR
|13,23
|11.492.312
|% 9,98
|
|PCILT
|20,74
|8.790.562
|% 9,97
|
|AVHOL
|30,88
|7.509.337
|% 9,97
|
|EUPWR
|76,70
|722.642.159
|% 9,96
|
|AEFES
|61,90
|295.051.146
|% -9,96
|
|DAGHL
|14,20
|105.317.659
|% -9,96
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|KCHOL
|80,50
|4.184.393.207
|% -7,68
|
|BIMAS
|154,30
|3.348.130.728
|% -3,32
|
|THYAO
|130,70
|2.979.649.375
|% 5,06
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|YKBNK
|9,58
|4.961.171.626
|% -8,50
|
|AKBNK
|15,79
|2.864.633.384
|% -9,10
|
|EKGYO
|6,13
|872.738.787
|% 3,37
|
|ISCTR
|11,41
|1.281.297.599
|% -9,30
|
|GARAN
|27,76
|2.328.651.167
|% -6,85
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,6979
|19,7046
|% 0,26
|
|Euro
|21,4649
|21,4753
|% 0,52
|
|Sterlin
|24,6283
|24,7518
|% 0,30
|
|Frank
|21,9757
|22,1081
|% 0,50
|
|Riyal
|5,2381
|5,2644
|% 0,22
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.008
|2.008
|-8,64
|
|Altın Gr.
|1.272
|1.272
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|9.017
|9.153
|-206,00
|
|Tam
|8.946
|9.193
|-212,30
|
|Yarım
|4.425
|4.538
|-133,00
|
|Çeyrek
|2.206
|2.262
|-74,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,79
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|15,06
|15,08
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-0,11
|
Seans Raporu
14:20
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14:35ASTOR
Yüzde 4.19 oranında artışla 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 146, 202 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 4, 521 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 42, 412.00 milyon TL de
-
14:34AVHOL
Yüzde 9.97 oranında artışla 30.88 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 178 adet işlem
-
14:33VESTL
Yüzde 5.33 oranında artışla 40.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 986, 853 adet işlem
-
14:32KOZAA
Yüzde 4.16 oranında artışla 36.58 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 192, 109 adet işlem