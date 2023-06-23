***OSMEN* *OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***OSMEN******OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler [OSMEN]İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar23.06.2023 tarihinde yapılan Şirketimiz Genel Kurul' una ilişkin Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekli dosyalarda sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161837BIST