***OSMEN* *TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
27.10.2022 12:38
***OSMEN******TRATE*** İSTANBUL ULUSLARARASI DERECELENDİRME HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [OSMEN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27/10/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A2 olarak teyit edilmiş ve Görünümü Durağan olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074598
BIST
12:583.935
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -41,43
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
12:5818,6101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
12:5818,7045
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0659
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,6721
12:58994,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 994,80
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
992,60
BIST En Aktif Hisseler12:56
|EKIZ
|14,30
|272.458
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|16.840.942
|% 9,99
|
|MTRYO
|2,76
|2.909.771
|% 9,96
|
|VERUS
|81,70
|60.858.992
|% 9,96
|
|ADEL
|50,50
|13.399.793
|% 9,93
|
|AGYO
|6,78
|5.415.254
|% -9,96
|
|VKING
|10,25
|3.272.071
|% -8,32
|
|OZRDN
|14,85
|27.242.165
|% -5,71
|
|ISGYO
|8,05
|422.547.883
|% -5,18
|
|DOGUB
|9,79
|23.308.975
|% -4,86
|
|THYAO
|99,30
|4.724.241.207
|% 0,51
|
|AKBNK
|15,35
|1.897.267.707
|% -2,72
|
|SISE
|33,64
|1.581.753.777
|% -1,06
|
|PETKM
|13,78
|1.385.292.617
|% 3,07
|
|EREGL
|30,10
|1.364.901.325
|% -2,27
|
|EKGYO
|4,51
|988.925.180
|% -1,31
|
|TSKB
|3,14
|540.872.124
|% 1,62
|
|SKBNK
|2,12
|299.329.312
|% 1,92
|
|AKBNK
|15,35
|1.897.267.707
|% -2,72
|
|ISCTR
|9,51
|1.010.239.670
|% -2,26
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6080
|18,6100
|% 0,01
|
|Euro
|18,7008
|18,7192
|% -0,27
|
|Sterlin
|21,4628
|21,5705
|% -0,47
|
|Frank
|18,7413
|18,8542
|% -0,18
|
|Riyal
|4,9356
|4,9603
|% 0,07
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.663
|1.663
|-2,07
|
|Altın Gr.
|994
|994
|-1,16
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|-23,00
|
|Tam
|6.683
|6.741
|-27,00
|
|Yarım
|3.256
|3.295
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.633
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,37
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|-0,16
|
|B. Petrol
|93,84
|93,84
|0,05
|