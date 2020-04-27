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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.04.2020 16:21
GÜNCEL HABERLER



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Murat KEDİCİ Yatırımcı İlişkiler Bölümü Yöneticisi 27.04.2020 0312-385 34 09-2117 muratkedici@ ostimyatirim.com.tr Sermaye Piyasası Düzey 3 Lisansı 909814
Bünyamin KANDAZOĞLU Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Direktör (Gayrimenkul-İdari ve Mali İşler) 29.05.2014 0312-385 34 09 - 2119 bunyaminkandazoglu@ostimyatirim.com.tr - -
İsa GÖÇER Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi -Muhasebe Müdürü 01.07.2015 0312-385 34 09-2114 isagocer@ostimyatirim.com.tr - -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840350


BIST



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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 16,83 8.355.708 % 10,00  
BANVT 24,20 20.049.639 % 10,00  
TKNSA 7,15 155.643.585 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.723.691 % 10,00  
MMCAS 0,99 107.668 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6591 8,7025 % 1,00  
Frank 7,1470 7,1900 % 0,40  
Riyal 1,8527 1,8620 % 0,47  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.722 -7,08  
Altın Gr. 387 387 0,02  
Cumhuriyet 2.476 2.534 -3,10  
Tam 2.542 2.596 -7,10  
Yarım 1.238 1.269 -1,60  
Çeyrek 621 635 -0,80  
Gümüş.Ons 15,26 15,30 0,06  
Gümüş Gr. 3,43 3,43 0,03  
B. Petrol 23,31 23,31 -1,50  
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