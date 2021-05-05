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***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

05.05.2021 13:54



***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHAN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 17.08.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Ostim Org.San.Böl.Md- Yön.Krl.Bşk._ Ostim Ortadoğu San.Tic.Mer.Gel.E.D.Vakfı-Yön.Krl.Bşk_ SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk._ Kızılcahamam Akasya Yat.İnş.İşl.AŞ-Yön.Krl.Bşk_ Ankara Kalkınma Ajansı- Yön.Krl.Üyesi_ A.S.O. Disiplin Kurulu Üyesi. Hayır 0.007 A Bağımsız Üye Değil Yok
SITKI ÖZTUNA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 17.08.1998 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İkmal Teknik San.Tic.AŞ.-Yön.Krl.Bşk._ Ostim Org.San.Böl.Md- Yön.Krl.Bşk.Yrd._ Ostim Ortadoğu San.Tic.Mer.Gel.E.D.Vakfı-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ SS Ostim Küç.San.Sit.Yapı Koop-Yön.Krl.Bşk.Yrd._ Ostim Proje Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş-Yön.Krl.Bşk._T.H.Ostim Radyo TV Yay.A.Ş.-Tasfiye Krl.Bşk._ Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Krl.Bşk._Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.-Yön.Krl.Üyesi Hayır 0.0035 A Bağımsız Üye Değil Evet Riskin Erken Saptanması Komitesi
MURAT ALİ YÜLEK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 27.04.2013 İcrada Görevli Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ostim Teknik Üniversitesi Rektörü Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Evet Yok
TURAN EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 29.04.2019 İcrada Görevli Değil ASELSAN A.Ş._Bağımsız Yön.Kur.Üyesi-TÜMOSAN Motor Ve Taktör San. A.Ş._Bağımsız Yön. Kur. Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766336 Hayır KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ BAŞKANI, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ BAŞKANI, DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ
NİLÜFER ARIAK Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 25.05.2019 İcrada Görevli Değil Akdan Danışmanlık A.Ş. Yönetici Ortak Arıak Dondurulmuş Gıda Tarım A.Ş. Yönetici Ortak Gentaş Genel Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Yok Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/766336 Değerlendirildi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE BAŞKANI, KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ, RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYESİ

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Abdullah ÇÖRTÜ Genel Müdür Genel Müdür Günhan Ostim Alüminyum Dök.Döv.A.Ş.-Yön.Kur.Bşk. - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - T.H. Ostim Radyo TV Yayıncılık A.Ş. - Tasfiye Kurulu Üyesi - Manas Enerji Yönetimi San. ve Tic. A.Ş._Yön.Kur.Üyesi
Bünyamin KANDAZOĞLU Direktör (Gayrimenkul-İdarî ve Malî İşler) Direktör (Gayrimenkul-İdarî ve Malî İşler) Ostim Gayrimenkul A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - Ostim Proje ve Teknoloji Gelişim Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. Yön.Kur.Üyesi - Ostim Finans ve İş Merkezi A.Ş._Yön.Kur.Üyesi - T.H. Ostim Radyo Televizyon Yayıncılık San.Tic.A.Ş._Tasf.Kur.Üyesi - Ostim Kalıp_Yön.Kur.Bşk.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934621


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