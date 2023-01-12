***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2023 13:07
***OTKAR*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OTKAR.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1100812
BIST
13:404.657
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -71,78
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
13:4018,7842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
13:4020,2316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0414
|Açılış
|: 20,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
13:401.137,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 4,42
|Açılış
|: 1.137,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.138,75
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler13:40
|SDTTR
|62,30
|11.485.379
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|22.649.786
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.253.902
|% 9,96
|
|KRDMA
|16,93
|323.864.149
|% 7,15
|
|RODRG
|31,30
|12.916.070
|% 6,68
|
|MRGYO
|4,68
|11.841.316
|% -10,00
|
|ALFAS
|234,00
|92.833.980
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.222.425
|% -9,94
|
|CEOEM
|16,50
|16.177.675
|% -9,89
|
|BEYAZ
|17,22
|27.894.951
|% -9,84
|
|THYAO
|126,40
|7.159.250.024
|% 0,88
|
|KRDMD
|17,36
|4.603.830.503
|% 0,99
|
|ASELS
|52,25
|3.259.155.141
|% -1,04
|
|EREGL
|36,54
|3.050.832.948
|% -0,81
|
|KOZAL
|500,50
|2.496.888.419
|% -3,53
|
|EKGYO
|7,84
|2.237.920.226
|% -2,97
|
|KRDMD
|17,36
|4.603.830.503
|% 0,99
|
|YKBNK
|8,33
|1.868.081.295
|% -3,03
|
|PETKM
|16,04
|1.877.734.346
|% -3,78
|
|SKBNK
|2,46
|284.855.440
|% -3,53
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7809
|18,7842
|% 0,05
|
|Euro
|20,2232
|20,2316
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,7667
|22,8809
|% 0,14
|
|Frank
|20,0576
|20,1784
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9854
|5,0104
|% 0,04
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|6,64
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.137
|4,69
|
|Cumhuriyet
|7.638
|7.753
|0,00
|
|Tam
|7.685
|7.730
|-3,00
|
|Yarım
|3.742
|3.783
|0,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.891
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,72
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,18
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|0,91
|