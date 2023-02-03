***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OTKAR*** OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde 1998 yılından bu yana görev yapmakta olan, Genel Müdür Yardımcısı – İç Pazar Pazarlama ve Satış görevini sürdüren Sn. Hasan Basri Akgül 28.02.2023 tarihi itibarıyla, emeklilik sebebi ile şirketimizdeki görevinden ayrılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1109524BIST