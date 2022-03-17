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***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

17.03.2022 14:12
***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OTTO*** OTTO HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
ERHAN SUBAŞI Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.03.2022 0850 888 88 17 yatirimci@ottoholding.com.tr SPF Düzey 3 206099

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ABDURRAHMAN EMİR SARIGÜL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
TUĞBA DİNÇER Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Diğer 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
BURAK DEMİRAL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
HALİL KAAN GÖKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
VEYİS ENES TORUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 30.11.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değerlendirilmedi Hayır
OTTO CAPİTAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ AHMET BEYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebeci 10.02.2022 İcrada Görevli Değil Yok Yok Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011023


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Tam 6.082 6.235 101,25  
Yarım 2.939 3.016 48,98  
Çeyrek 1.474 1.508 24,49  
Gümüş.Ons 25,37 25,40 0,29  
Gümüş Gr. 12,04 12,06 0,27  
B. Petrol 103 103 5,13  
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