***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş ile birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı-5Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviOYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - HamilinePay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriOYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin, 11 Eylül 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ile birleşmesine karar verilmiş ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu.Yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Birleşme işleminde, birleşme oranının ve değişim oranının ilgili mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde tespitinde 11 Eylül 2023 tarihli uzman kuruluş raporunun esas alınmasına karar verilmişti. Ancak, 11 Eylül 2023 tarihli uzman kuruluş raporunda belirtilen birleşme oranında, değişim oranında ve artırılan sermaye tutarında değişiklik yapılması gerekmiş ve PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından 20 Kasım 2023 tarihli revize uzman kuruluş raporu hazırlanmıştır.Bu çerçevede, Şirketimizin 20 Kasım 2023 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında1. Şirket Esas Sözleşmesinin, "Bölüm II: Pay ve Payın Devri ve Şirket Sermayesi başlıklı 7. maddesinin ekte belirtildiği şekilde tadiline,2. Esas sözleşmenin yukarıda sayılan maddelerinin tadili ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınmasına ve ilgili diğer yerlere gerekli başvuruların vesair kanuni işlemlerin yapılmasına, değişikliklerin yapılacak ilk Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaya sunulmasına,3. OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ ‘nin, ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasiflerinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle şirketimiz ile birleşilmesi işleminde birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Şirketimize devrolacak OYAK DENİZLİ ÇİMENTO ANONİM ŞİRKETİ 'nin pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin adil ve makul olarak tespitinde, devralan şirketimizin SPKn.'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanan revize Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu 20.11.2023 tarihli revize Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasınakarar verilmiştir.Bu kapsamda hazırlanan Taslak Duyuru Metni, Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu, Revize Uzman Kuruluş Raporu ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 PwC_OÇF_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219256BIST