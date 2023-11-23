***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.11.2023 22:43
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş ile birleşmesine ilişkin Kurul onayı-3
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 11.09.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 30.06.2023
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
OYAK Denizli Çimento A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,018537 - Hamiline
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
OYAKC, TRAMRDIN91F2 1.159.793.441 86.784.965 1.246.578.406 OYAKC, TRAMRDIN91F2
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 1.159.793.441 TL 86.784.965 TL 0 TL 1.246.578.406 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 11.09.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 22.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 11/09/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 389479 sicil numarası ile kayıtlı OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile birleşmesine karar verilmiş ve aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştu.
Şirketimiz Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş. tarafından OYAK Denizli Çimento A.Ş.'nin 30/06/2023 tarihli finansal tablolar esas alınarak tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün halinde devir alınması suretiyle birleşmesine ilişkin "Duyuru Metni" Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22/11/2023 tarihli kararı ile onaylanmıştır. Esas sözleşmemiz 7. Sermaye maddesi tadil tasarısı, onay yazısı ve duyuru metni ektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru metni-3 onaylı.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219744
BIST