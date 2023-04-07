***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Müdürü Sn. Ali PASTONOĞLU, Başkan Yardımcısı – Mali İşler görevini yürüten Sn.Kadir Kaan KAHVECİ ve Başkan Yardımcısı – İnsan Kaynakları görevlerini yürüten Sn.Sabri Levent ÖZÇENGEL 07.04.2023 tarihi itibarıyla şirketimizden ayrılmışlardır.Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1134009BIST