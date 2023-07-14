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***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.07.2023 09:05
***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OYAKC*** OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Yönetim Kurulumuz tarafından,
Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin OYAK Denizli Çimento A.Ş. ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, Seri:II, N 23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz bünyesinde birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir. 
Saygılarımızla, 
OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.   





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1171762


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