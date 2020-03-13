***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.03.2020 15:28
***OYAYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OYAYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828736
BIST
15:3298.759
En Yüksek
|Değişim
|: 5,47%
|| 5.119,10
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
15:326,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0209
|Açılış
|: 6,2840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
15:327,0202
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0527
|Açılış
|: 7,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
15:32321,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,07
|Açılış
|: 321,43
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.315.524
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|26.894.885
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|41.174.327
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.822
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,24
|5.555.296
|% -12,37
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,36
|908.706.883
|% 8,21
|
|THYAO
|9,31
|828.210.969
|% 9,79
|
|GARAN
|9,37
|452.448.778
|% 7,21
|
|EREGL
|8,51
|282.245.908
|% 4,42
|
|KRDMD
|2,16
|262.158.423
|% 8,00
|
|ODAS
|1,41
|248.880.153
|% 6,82
|
|IHLGM
|0,98
|134.366.107
|% 8,89
|
|KRDMD
|2,16
|262.158.423
|% 8,00
|
|YKBNK
|2,29
|259.511.754
|% 7,51
|
|EKGYO
|1,22
|135.609.343
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8362
|7,8755
|% -0,94
|
|Frank
|6,5948
|6,6345
|% -1,02
|
|Riyal
|1,6707
|1,6791
|% -0,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.592
|1.592
|15,03
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.117
|2.149
|-3,00
|
|Tam
|2.112
|2.165
|-3,10
|
|Yarım
|1.021
|1.047
|-1,50
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,75
|
|Gümüş.Ons
|15,71
|15,74
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,18
|-0,04
|
|B. Petrol
|35,14
|35,14
|1,92
|