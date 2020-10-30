***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.226.353 -1.854.659 6.222.662 5.679.597 30.087.367 129.691.320 12.987.134 142.678.454Transferler871.307 29.216.060 -30.087.367Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-127.055 55.069.864 54.942.809 2.605.866 57.548.675Dönem Karı (Zararı)55.069.864 55.069.864 2.605.866 57.675.730Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-127.055 -127.055 -127.055Kar Payları-295.987 -295.987Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-36.945 165 -36.780 -863 -37.643Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 1.189.408 -1.981.714 7.093.969 34.895.822 55.069.864 184.597.349 15.296.150 199.893.499Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Transferler1.924.996 64.699.934 -66.624.930Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 92.329.115 91.809.664 1.619.538 93.948.653Dönem Karı (Zararı)92.329.115 92.329.115 1.619.538 93.429.202Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-519.664 -519.664 -519.664Kar Payları-600.162 -600.162Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-330.170 1.212 -328.958 -4.185 -333.143Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 843.904 -2.599.592 9.018.965 93.529.509 92.329.115 281.451.901 16.862.929 298.314.830Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI29.774.516 134.173.284Dönem Karı (Zararı)93.948.653 57.675.730Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)93.948.653 57.675.730Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.140.524 40.907.386Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 7.500.672 842.621Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler31.350.040 20.457.230Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.618.674 1.180.684Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler29.731.366 19.276.546Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.231.098 23.767.072Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler9.231.098 23.767.072Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-8.862.409 -3.440.960Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26.959.259 -715.377Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-38.136 -3.200İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-118.042.189 53.074.779Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-272.995.935 -585.554.866Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-73.331.200 -2.065.120Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler308.987.640 540.293.161Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-80.702.694 100.401.604İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları42.046.988 151.657.895Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-489.550 -274.985Vergi İadeleri (Ödemeleri)-11.782.922 -17.209.626YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.562.342 -19.626.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri39.164 8.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.601.506 -353.303Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -19.281.485Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-19.281.485Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.993.972 60.533.220Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri296.602.454 271.733.590Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-393.698.872 -190.574.100Ödenen Temettüler-600.162 -296.011Ödenen Faiz-18.888.303 -35.550.728Alınan Faiz13.590.911 15.220.469YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-83.781.798 175.080.299Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.342.032 5.290.265NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-82.439.766 180.370.564DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 299.204.345 89.418.509DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 216.764.579 269.789.073Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 217.043.363 299.588.289Finansal Yatırımlar5 320.449.266 243.359.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar320.449.266 243.359.233Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar320.449.266 243.359.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklar6 659.713.848 389.817.912İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 27.057.993 97.934.857İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar632.655.855 291.883.055Finans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarDiğer Alacaklar7 4.523.495 1.740.097İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.523.495 1.740.097Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarPeşin Ödenmiş Giderler8 1.606.164 388.348İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.606.164 388.348Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 1.896.922Diğer Dönen Varlıklar9 1.128.160 90.602İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.128.160 90.602ARA TOPLAM1.204.464.296 936.881.403Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran VarlıklarTOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.204.464.296 936.881.403DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal VarlıklarGerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarTicari Alacaklarİlişkili Taraflardan Ticari Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Ticari AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan AlacaklarFinans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan AlacaklarDiğer Alacaklar7 20.964.254 17.693.626İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklarİlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar20.964.254 17.693.626Müşteri Sözleşmelerinden Doğan VarlıklarTürev AraçlarMaddi Duran Varlıklar10 11.677.440 1.890.050Kullanım Hakkı Varlıkları12 2.932.293 2.847.863Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 13.393.939 17.968.130Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı22 13.779.896 9.467.669Diğer Duran VarlıklarTOPLAM DURAN VARLIKLAR64.265.076 51.384.592TOPLAM VARLIKLAR1.268.729.372 988.265.995KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 298.647.720 389.622.164İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar298.647.720 389.622.164Banka Kredileri97.598.721 140.390.907Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.336.671 1.095.287İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları199.712.328 203.015.170Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 45.120.800Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari Borçlar6 579.489.311 270.501.671İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 1.322.486 1.185.308İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar578.166.825 269.316.363Finans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.609.960 1.239.105Diğer Borçlar7 15.400.296 81.906.467İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar15.400.296 81.906.467Müşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.636.942 9.424.009Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 10.493.612 2.833.067Kısa Vadeli Karşılıklar14 19.727.510 19.853.330Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli KarşılıklarDiğer Kısa Vadeli Karşılıklar19.727.510 19.853.330Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM952.005.351 775.379.813TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER952.005.351 775.379.813UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar1.796.878 1.651.860İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar1.796.878 1.651.860Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.796.878 1.651.860İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9.471.290 52.857Uzun Vadeli Karşılıklar16 7.141.023 5.362.319Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.141.023 5.362.319Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.409.191 7.067.036TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER970.414.542 782.446.849ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar281.451.901 189.971.408Ödenmiş Sermaye17 88.330.000 88.330.000Sermaye Düzeltme FarklarıSermaye AvansıGeri Alınmış Paylar (-)Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.755.688 -905.854Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.755.688 -905.854Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -2.599.592 -2.079.928Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 843.904 1.174.074Diğer Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Yabancı Para Çevrim FarklarıRiskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.018.965 7.093.969Yasal Yedekler9.018.965 7.093.969Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları93.529.509 28.828.363Net Dönem Karı veya Zararı92.329.115 66.624.930Kontrol Gücü Olmayan Paylar17 16.862.929 15.847.738TOPLAM ÖZKAYNAKLAR298.314.830 205.819.146TOPLAM KAYNAKLAR1.268.729.372 988.265.995Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 9.094.161.019 14.064.589.044 5.393.240.594 3.956.827.422Satışların Maliyeti18 -8.888.128.282 -13.916.399.686 -5.301.916.109 -3.917.510.452TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)206.032.737 148.189.358 91.324.485 39.316.970Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)206.032.737 148.189.358 91.324.485 39.316.970Genel Yönetim Giderleri19 -68.492.060 -62.790.445 -27.645.625 -14.675.106Pazarlama Giderleri19 -12.683.226 -7.240.066 -5.610.728 -2.597.319Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 93.873.350 51.699.380 38.304.555 24.308.899Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -88.720.313 -33.772.623 -37.581.777 -19.930.250ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)130.010.488 96.085.604 58.790.910 26.423.194Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler128.522 72.830 38.136 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -3.541 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)130.139.010 96.154.893 58.829.046 26.423.194Finansman Gelirleri21 13.485.751 15.278.938 4.827.345 5.617.679Finansman Giderleri21 -22.716.849 -39.046.010 -7.038.900 -12.614.483SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)120.907.912 72.387.821 56.617.491 19.426.390Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-26.959.259 -14.712.091 -12.685.418 -3.716.338Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -31.141.569 -18.951.233 -10.933.773 -3.807.010Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 4.182.310 4.239.142 -1.751.645 90.672SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.948.653 57.675.730 43.932.073 15.710.052DÖNEM KARI (ZARARI)93.948.653 57.675.730 43.932.073 15.710.052Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.619.538 2.605.866 803.062 1.060.503Ana Ortaklık Payları92.329.115 55.069.864 43.129.011 14.649.549Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-849.834 -164.000 -133.696 -34.481Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-649.582 -158.819 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-330.170 -36.945 -133.696 -34.481Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler129.918 31.764 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-849.834 -164.000 -133.696 -34.481TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)93.098.819 57.511.730 43.798.377 15.675.571Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar1.619.538 2.605.866 803.062 1.060.503Ana Ortaklık Payları91.479.281 54.905.864 42.995.315 14.615.068http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885189BIST