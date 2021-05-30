***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.174.074 -2.079.928 7.093.969 28.828.363 66.624.930 189.971.408 15.847.738 205.819.146Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.924.996 64.699.934 -66.624.930 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-48.638 0 23.100.253 23.051.615 -39.881 23.011.734Dönem Karı (Zararı)23.100.253 23.100.253 -39.881 23.060.372Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-48.638 0 -48.638 -48.638Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.119 -1.119 3.345 2.226Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 1.125.436 -2.079.928 9.018.965 93.527.178 23.100.253 213.021.904 15.811.202 228.833.106Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler88.330.000 1.357.543 -2.219.405 9.018.965 92.974.172 141.148.590 330.609.865 18.181.934 348.791.799Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler6.996.237 134.152.353 -141.148.590 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)68.481.509 68.481.509 -212.800 68.268.709Dönem Karı (Zararı)68.481.509 68.481.509 -212.800 68.268.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-559.143 -559.143Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-361.182 -361.182 -833 -362.015Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler88.330.000 1.357.543 -2.219.405 16.015.202 226.765.343 68.481.509 398.730.192 17.409.158 416.139.350Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.421.519 86.979.404Dönem Karı (Zararı)68.268.709 23.011.735Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)68.268.709 23.011.735Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler20.244.135 10.426.805Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 5.040.912 2.483.395Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler166.786 506.418Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler536.364 506.418Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-369.578Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.006.449 5.591.566Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler4.006.449 5.591.566Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-1.926.857 -4.610.039Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-4.123.383 -396.648Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler4.790.059 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-8.913.442 -396.648Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 17.080.635 6.852.113Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-407 0Maddi Olmayan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-407İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-149.177.860 59.328.512Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-327.452.732 -75.334.801Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-125.669.261 -28.296.022Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler305.126.837 130.719.240Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler11.074.939 35.069.867Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-12.257.643 -2.829.772İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-60.665.016 92.767.052Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.033.627 -2.667.483Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -11.722.876 -3.120.165YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI10.512.011 3.097.959Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10-11 3.143 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10-11 -1.265.300 -433.790Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz11.774.168 3.531.749FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI92.426.706 -72.445.907Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri399.456.962 327.287.036Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-293.344.406 -392.106.009Ödenen Temettüler-559.143 0Ödenen Faiz-13.126.707 -7.626.934YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)29.517.198 17.631.456Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.959.201 7.090.822NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)31.476.399 24.722.278DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ158.926.023 299.588.289DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 190.402.422 324.310.567Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 190.496.616 158.935.142Finansal Yatırımlar5 427.823.316 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar427.823.316 338.817.633Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar427.823.316 338.817.633Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6 1.330.450.636 1.001.207.064İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar40.139.406 56.862.298İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.290.311.230 944.344.766Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 3.861.872 2.847.150İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.861.872 2.847.150Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar1.855.912 3.828.370Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar1.855.912 3.828.370Peşin Ödenmiş Giderler8 1.891.210 989.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.891.210 989.462Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 0Diğer Dönen Varlıklar9 52.964 1.116.104İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar52.964 1.116.104ARA TOPLAM1.956.432.526 1.507.740.925TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.956.432.526 1.507.740.925DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 1.517.254 1.517.254Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar1.517.254 1.517.254Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar7 71.782.921 27.144.307İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar71.782.921 27.144.307Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar10 22.183.055 23.148.384Kullanım Hakkı Varlıkları12 12.984.314 12.086.812Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 11.313.922 12.650.984Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı23 10.617.148 12.936.018Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR130.398.614 89.483.759TOPLAM VARLIKLAR2.086.831.140 1.597.224.684KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar23 394.183.833 283.304.213İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar24 394.183.833 283.304.213Banka Kredileri195.740.587 78.969.239Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.274.334 4.526.956İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları193.168.912 199.808.018Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar6 1.155.170.209 848.220.189İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 667.644 1.703.228İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar1.154.502.565 846.516.961Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.808.698 2.115.091Diğer Borçlar7 26.308.123 14.564.776İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar26.308.123 14.564.776Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar27 6.916.482 4.098.881Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar6.916.482 4.098.881Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14 32.110.415 44.729.075Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 14.722.540 11.683.650Kısa Vadeli Karşılıklar15 23.623.324 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar23.623.324 25.003.612Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.654.843.624 1.233.719.487TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.654.843.624 1.233.719.487UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.294.422 8.034.117İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8.294.422 8.034.117Kiralama İşlemlerinden Borçlar24 8.294.422 8.034.117İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)372.193 11.177Uzun Vadeli Karşılıklar17 7.181.551 6.668.104Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar7.181.551 6.668.104Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.848.166 14.713.398TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.670.691.790 1.248.432.885ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar398.730.192 330.609.865Ödenmiş Sermaye18 88.330.000 88.330.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-861.862 -861.862Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-861.862 -861.862Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -2.219.405 -2.219.405Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.357.543 1.357.543Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16.015.202 9.018.965Yasal Yedekler16.015.202 9.018.965Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları226.765.343 92.974.173Net Dönem Karı veya Zararı68.481.509 141.148.589Kontrol Gücü Olmayan Paylar18 17.409.158 18.181.934TOPLAM ÖZKAYNAKLAR416.139.350 348.791.799TOPLAM KAYNAKLAR2.086.831.140 1.597.224.684Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 11.427.323.640 1.199.355.114Satışların Maliyeti19 -11.304.658.894 -1.149.804.888TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)122.664.746 49.550.226Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)122.664.746 49.550.226Genel Yönetim Giderleri20 -28.926.265 -17.477.025Pazarlama Giderleri20 -5.984.163 -3.214.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 30.748.503 28.592.282Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -29.147.562 -21.946.927ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)89.355.259 35.504.051Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler534FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.355.793 35.504.051Finansman Gelirleri22 11.862.946 3.531.749Finansman Giderleri22 -15.869.395 -9.123.315SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)85.349.344 29.912.485Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-17.080.635 -6.852.113Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -14.761.766 -5.392.202Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -2.318.869 -1.459.911SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)68.268.709 23.060.372DÖNEM KARI (ZARARI)68.268.709 23.060.372Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-212.800 -39.881Ana Ortaklık Payları68.481.509 23.100.253Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 -48.638Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 -48.638Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 -48.638TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)68.268.709 23.011.734Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-212.800 -39.881Ana Ortaklık Payları68.481.509 23.051.615http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938855BIST