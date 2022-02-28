***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 28.02.2022 tarihli toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılacak olan 2021 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn.Kadri ÖZGÜNEŞve Sn.Bekir Yener YILDIRIM'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmesine karar verilmiştir. Adayların özgeçmişleri ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005464BIST