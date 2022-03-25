***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ATAER Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı (adına hareket eden kişi: İbrahim Emrah SİLAV) OMSAN Lojistik A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (adına hareket eden kişi: Hamza Alper KARAÇOBAN) OYTAŞ İç ve Dış Ticaret A.Ş.'nin (adına hareket eden kişi: Erol ERGÖNEN) Şirket içi işlemlerde İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013278BIST