***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin fon katılma paylarına sahip olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda"Hemenal Finansman A.Ş.'nde ("Hemenal) pay sahibi olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ZIP International Holdings PTY LTD ("ZIP") arasında Hemenal'ın toplam sermayesinin %60'ına karşılık gelen 42.000.000 adet payının ZIP tarafından devir alınmasına ilişkin bir "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Devir işleminin gerçekleşmesi resmi kurum izninin alınması ve pay devir sözleşmesinin şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Devir işlemi sonrasında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki pay oranı %40 olacaktır."ilan edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.Saygılarımızla,OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021018BIST