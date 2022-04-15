***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 10:30
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin fon katılma paylarına sahip olduğu OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda
"Hemenal Finansman A.Ş.'nde ("Hemenal) pay sahibi olan OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile ZIP International Holdings PTY LTD ("ZIP") arasında Hemenal'ın toplam sermayesinin %60'ına karşılık gelen 42.000.000 adet payının ZIP tarafından devir alınmasına ilişkin bir "Pay Devir Sözleşmesi" imzalanmıştır. Devir işleminin gerçekleşmesi resmi kurum izninin alınması ve pay devir sözleşmesinin şartlarının gerçekleşmesine bağlıdır. Devir işlemi sonrasında OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Hemenal Finansman A.Ş.'ndeki pay oranı %40 olacaktır."
ilan edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021018
BIST
11:532.479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 3,13
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.475
|
2.484
En Düşük
2.472
11:5314,6377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0340
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6250
|
14,6433
En Düşük
14,5874
11:5315,8742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0228
|Açılış
|: 15,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7500
|
15,8786
En Düşük
15,7927
11:53928,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,80
|Açılış
|: 928,90
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
929,42
En Düşük
925,72
BIST En Aktif Hisseler11:51
|IHAAS
|16,94
|17.607.220
|% 10,00
|
|OYYAT
|54,10
|125.185.588
|% 9,96
|
|MANAS
|24,32
|30.616.446
|% 9,95
|
|MMCAS
|4,25
|1.377.442
|% 9,82
|
|YUNSA
|20,66
|23.567.316
|% 8,74
|
|KGYO
|5,70
|1.770.246
|% -4,84
|
|OYLUM
|2,34
|4.191.864
|% -4,10
|
|ALBRK
|1,90
|24.071.907
|% -4,04
|
|ERSU
|5,09
|27.642.894
|% -3,96
|
|DOBUR
|49,76
|2.840.585
|% -3,57
|
|THYAO
|37,46
|950.014.574
|% 0,27
|
|EKGYO
|2,88
|900.915.293
|% -3,36
|
|GARAN
|13,62
|517.508.194
|% -0,58
|
|SISE
|17,33
|448.332.116
|% -0,12
|
|TUPRS
|259,50
|378.366.627
|% 0,12
|
|EKGYO
|2,88
|900.915.293
|% -3,36
|
|TSKB
|1,85
|274.449.765
|% 0,00
|
|ODAS
|2,33
|244.560.948
|% 0,87
|
|YKBNK
|5,10
|337.398.513
|% -0,78
|
|SKBNK
|1,17
|65.993.265
|% -1,68
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6337
|14,6363
|% 0,22
|
|Euro
|15,8344
|15,9001
|% 0,31
|
|Sterlin
|19,0754
|19,1710
|% 0,13
|
|Frank
|15,4689
|15,5621
|% 0,20
|
|Riyal
|3,8910
|3,9105
|% 0,18
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,16
|
|Altın Gr.
|928
|929
|1,81
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,64
|25,70
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,10
|0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06DOAS
Yüzde 6.85 oranında artışla 66.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 718, 892 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 28 kaybederek (% -0.05 ) 2, 771
-
12:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, TRKCM
-
12:03XU100
Endeks 2, 476 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 11, 261.00 milyon TL de
-
12:03METUR
Yüzde 4.48 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 275, 474 adet işlem