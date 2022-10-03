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***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2022 18:25
***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 04.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 06.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066837


BIST
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uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.392
Değişim :  6,67% |  212,14
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AYES 39,60 2.662.859 % 10,00  
ESCOM 23,32 45.752.278 % 10,00  
BARMA 49,98 113.248.778 % 9,99  
THYAO 77,65 6.897.574.534 % 9,99  
TUPRS 318,50 2.283.534.493 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5354 18,5380 % 0,20  
Euro 18,2564 18,2739 % 0,76  
Sterlin 20,9050 21,0099 % 1,46  
Frank 18,6447 18,7570 % -0,14  
Riyal 4,9162 4,9408 % 0,12  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.692 30,36  
Altın Gr. 1.006 1.006 17,50  
Cumhuriyet 6.685 6.786 62,00  
Tam 6.748 6.816 84,00  
Yarım 3.283 3.329 38,00  
Çeyrek 1.647 1.665 19,00  
Gümüş.Ons 20,33 20,36 1,31  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,83  
B. Petrol 88,36 88,36 3,22  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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