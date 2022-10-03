***OYYAT* *OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2022 18:25
***OYYAT******OYA*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Finansman Bono 05.10.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 04.08.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Finansman Bono 06.09.2022 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066837
BIST
18:053.392
En Yüksek
|Değişim
|: 6,67%
|| 212,14
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.392
En Düşük
3.196
18:0518,5296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0279
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
18:0518,2585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1222
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
18:051.009,66
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 21,44
|Açılış
|: 1.009,66
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.009,73
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYES
|39,60
|2.662.859
|% 10,00
|
|ESCOM
|23,32
|45.752.278
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|113.248.778
|% 9,99
|
|THYAO
|77,65
|6.897.574.534
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.534.493
|% 9,98
|
|ULUFA
|4,50
|12.861.614
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|453.896
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|23.499.155
|% -9,91
|
|BRKO
|2,00
|1.003.220
|% -6,98
|
|GMTAS
|3,75
|32.799.873
|% -5,78
|
|THYAO
|77,65
|6.897.574.534
|% 9,99
|
|SASA
|71,30
|3.521.627.741
|% 4,55
|
|ASELS
|31,88
|2.850.771.401
|% 8,81
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.629.956
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.283.534.493
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,24
|2.266.178.868
|% 9,56
|
|SKBNK
|1,92
|652.084.835
|% 3,78
|
|YKBNK
|7,77
|2.283.629.956
|% 9,90
|
|TSKB
|2,65
|719.694.215
|% 8,16
|
|HALKB
|7,67
|1.587.878.685
|% 9,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5354
|18,5380
|% 0,20
|
|Euro
|18,2564
|18,2739
|% 0,76
|
|Sterlin
|20,9050
|21,0099
|% 1,46
|
|Frank
|18,6447
|18,7570
|% -0,14
|
|Riyal
|4,9162
|4,9408
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|30,36
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.006
|17,50
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.748
|6.816
|84,00
|
|Yarım
|3.283
|3.329
|38,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.665
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|20,33
|20,36
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,83
|
|B. Petrol
|88,36
|88,36
|3,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 380 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 3 üstünde . İşlem hacmi 58, 263.00 milyon TL de
-
17:58ALBRK
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 811, 388 adet işlem
-
17:56ESCOM
Yüzde 9.43 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 274 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, VESTL, TOASO
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, ISCTR, GARAN