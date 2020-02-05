OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|SASA
|9,46
|1.023.621.663
|% 15,23
|GYHOL
|26,70
|14.910.381
|% 14,99
|KRGYO
|3,49
|19.426.743
|% 14,80
|DITAS
|14,20
|35.325.754
|% 14,15
|DGKLB
|2,49
|265.049.579
|% 11,16
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,7565
|7,7954
|% -0,17
|Frank
|6,1228
|6,1597
|% -0,36
|Riyal
|1,5902
|1,5981
|% 0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|2,64
|Altın Gr.
|300
|300
|0,77
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,65
|0,00
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|0,00
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|1,82
Seans Raporu
- 17:59 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, EKGYO, KCHOL
- 17:59XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 147, 63 artarak (% 0.13 ) 115, 919
- 17:59 DZGYO, IZTAR, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 MTRYO, DARDL, RYSAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:59 Bu seansda işlem gören 318 hisse senedinden 132 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 155 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 31 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem