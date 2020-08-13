***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.08.2020 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.08.2020
Alım
500,00
3.257,50
13.08.2020
Satım
500,00
3.227,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868775
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0061
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0436
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05461,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 9,00
|Açılış
|: 461,05
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
461,37
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,18
|326.501.656
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.770
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|KLGYO
|9,31
|40.806.357
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|763.939.206
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.544.253
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.143.334.253
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.061.137.692
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.027.256.559
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.014.602.803
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.039.855.592
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|954.360.880
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|818.016.555
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|392.444.215
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|459.318.969
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3324
|7,3397
|% 0,08
|
|Euro
|8,6644
|8,6854
|% 0,50
|
|Sterlin
|9,5673
|9,6153
|% 0,42
|
|Frank
|8,0304
|8,0788
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9503
|1,9601
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.954
|1.955
|38,19
|
|Altın Gr.
|461
|461
|9,00
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|1,80
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,38
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|-0,48
|